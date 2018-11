Paulo Neves quer resposta europeia para a questão da Venezuela

O Deputado do PSD- Madeira à Assembleia da República voltou a insistir, junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, para que Portugal lidere, junto da Comissão Europeia e dos governos de Espanha e de Itália, “uma solução europeia para a questão da Venezuela”. Paulo Neves afirmou que a Europa “deve ter um Plano de Repatriamento e de Inserção dos cidadãos europeus que queiram regressar da Venezuela”, acrescentando que o problema deste país da América latina deve ser transformado numa “oportunidade” para a Europa.

Ainda na sua intervenção realizada esta manhã na Assembleia da República, em Lisboa, Paulo Neves pediu ao Ministro dos Negócios Estrangeiros para que Portugal tenha uma Estratégia clara para fazer parte do maior projecto estrutural do Mundo que é a Nova Rota da Seda. “A Bacia do Atlântico passou a estar incluída neste projecto chinês e o governo português tem que estar atento e tudo fazer para não ficarmos de fora”, destacou Paulo Neves, dando o exemplo do abastecimento de gás liquefeito (GNL) que terá de existir no Atlântico (para navios) e sugerindo a Madeira para um dos locais desse abastecimento.