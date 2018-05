Paulo Cafôfo visitou 31 recrutas dos Sapadores do Funchal em formação em Lisboa

O presidente da Câmara Municipal do Funchal disse hoje que os 31 recrutas dos Bombeiros Sapadores do Funchal em formação na Escola do Regimento de Sapadores de Lisboa garantirão, no futuro, maior segurança aos funchalenses e visitantes.

Na deslocação que hoje efectuou a Lisboa, Paulo Cafôfo visitou os 31 recrutas em formação na capital portuguesa no âmbito de uma cooperação entre a Câmara Municipal do Funchal e a Câmara Municipal de Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, o autarca realçou que, com os 31 novos formandos, os Bombeiros Sapadores do Funchal estarão “muito mais bem preparados para enfrentar situações de catástrofe, mas também as tarefas diárias no âmbito da Proteção Civil Municipal, dando sinais de confiança a toda a população”.

Paulo Cafôfo recordou, a propósito, que a cidade do Funchal “esteve sete anos sem qualquer recrutamento”, apesar dos riscos naturais que enfrenta, nomeadamente, os fogos e as aluviões.

“É uma visita simbólica para os nossos novos bombeiros e bombeiras que vão integrar a nossa corporação”, observou.

Nesta visita à Escola do Regimento de Sapadores de Lisboa, Paulo Cafôfo foi acompanhado por Carlos Castro, vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro da Proteção Civil, e por Fernando Curto, presidente da Associação Nacional de Bombeiros e director daquela escola de bombeiros.

“É um trabalho de continuidade que nós assumimos imbuídos pelo espírito comum de qualificar e valorizar os nossos bombeiros profissionais”, comentou Carlos Castro.

“A expectativa é muito grande e, neste momento, estão em condições muito elevadas para prestar um serviço de apoio à população do Funchal”, referiu, por seu lado, Fernando Curto.

Após seis meses de formação em Lisboa, os 31 novos elementos farão um estágio de outros seis meses nos Bombeiros Sapadores do Funchal.