Paulo Cafôfo também foi à Festa da Alegria para cumprir a tradição

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente, no domingo, na Festa de Nossa Senhora da Alegria, na freguesia de São Roque, “uma festa muito genuína e típica, muito participada pela comunidade local, sendo que muitas destas pessoas vêm cá com a família desde pequenas”, destacou o autarca.

“É por isso que a Câmara Municipal do Funchal tem dado sempre o seu apoio a este arraial, para que esta tradição, que se reiniciou em 2006, não se perca e tenha cada vez mais incentivo para continuar. É também por isso que temos marcado aqui presença todos os anos, porque é um sítio onde gostamos muito de estar, em convívio com esta população.”

Paulo Cafôfo enalteceu, por fim, “a comunhão das pessoas com a natureza que é vivida aqui no Montado da Esperança, bem como o trabalho da Autarquia em termos de prevenção e do planeamento ordenado da cidade, para que esta comunhão com a natureza aconteça sempre em segurança para todos.”

O evento decorreu ao longo de todo o dia de domingo, com música, desporto e dança, tendo contado com a presença de cerca de um milhar de pessoas.