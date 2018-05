Paulo Cafôfo recebido pelo ministro do Planeamento e Infra-estruturas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo vai estar, amanhã, em Lisboa, com uma agenda de trabalho que começa com uma audiência com o ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, de manhã.

Ao início da tarde, Paulo Cafôfo visita a Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, para um encontro com os 31 recrutas do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal que ali cumprem a sua formação.

Ao final da tarde, o autarca tem uma reunião com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros.