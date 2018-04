Paulo Cafôfo recebeu Presidente da Associação de Amigos do Funchal em Leichlingen

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o vice-Presidente, Miguel Silva Gouveia, receberam esta manhã, nos Paços do Concelho, o Presidente da Associação de Amigos do Funchal em Leichlingen, Dieter Nikolaus Schmitz, que foi recém-eleito para um novo mandato de quatro anos.

O Funchal e a cidade de Leichlingen, na Alemanha, são cidades geminadas desde Março de 1996, tendo desenvolvido, desde então, uma relação de amizade e intercâmbio, patentes em múltiplas iniciativas ao longo dos anos.

Em 2016, quando se assinalaram os 20 anos da geminação, um grupo vindo de Leichlingen participou inclusivamente nas comemorações oficiais do Dia da Cidade do Funchal.

Anualmente, o Grupo de Amigos do Funchal em Leichlingen participa, por sua vez, nas festas da cidade, disponibilizando informações sobre a Madeira e promovendo diversos produtos regionais.

Paulo Cafôfo congratulou Dieter Nikolaus Schmitz pela sua reeleição, agradecendo a visita ao Funchal, e o seu contínuo compromisso em dinamizar as relações com Leichlingen ao longo dos últimos anos, reiterando a consideração da Autarquia por este laço de amizade com o povo germânico e a permanente disponibilidade para dinamizar projectos comuns presentes e futuros.