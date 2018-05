Paulo Cafôfo recebeu Governadora do Lions Internacional

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, a Governadora do Distrito 115 Centro Sul do Lions Internacional, Gabriela Fernandes, que iniciou hoje uma visita oficial de três dias ao Lions Clube do Funchal, de modo a inteirar-se das actividades desenvolvidas por esta entidade em prol dos mais necessitados no concelho. António Viveiros, presidente do Lions Clube do Funchal, esteve igualmente presente.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, a presença que o Lions Clube continua a ter na vida da cidade, nomeadamente na ajuda social regular a variadas famílias funchalenses, bem como a relação saudável que sempre tem sido mantida com o Município ao longo dos últimos anos, deixando votos das maiores felicidades a Gabriela Fernandes, pelo fim do seu mandato loinístico, o qual cessa no próximo mês de junho. Na ocasião, trocaram-se, ainda, as habituais lembranças.