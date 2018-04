Paulo Cafôfo recebeu delegação de autarcas alemães

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o Vice-Presidente Miguel Silva Gouveia, receberam esta tarde, nos Paços do Concelho do Funchal, uma delegação de 14 autarcas de diferentes províncias alemães, que vieram realizar uma visita informal à Região.

A recepção teve lugar no Salão Nobre da Autarquia e permitiu uma audiência de trabalho entre o Executivo e os Presidentes de Câmara germânicos, que teve as relações turísticas entre a região e o referido mercado como tema central. Os autarcas quiseram, contudo, inteirar-se de diversas áreas da gestão municipal em território insular, com destaque para as Águas, Saneamento Básico e Ambiente. Foram tratadas, igualmente, as potenciais fontes de receita para uma Câmara como o Funchal e, ainda, a elaboração de um orçamento municipal.

Paulo Cafôfo enalteceu o facto de “o Funchal ter sido escolhido para saber como funciona o municipalismo nesta Região Autónoma” e “a oportunidade de apresentar os principais projectos do actual Executivo, em áreas de potencial interesse comum”, no que considerou um “excelente exemplo de diplomacia municipal.”