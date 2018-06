Paulo Cafôfo preocupado com problemas sociais da comunidade madeirense em Londres

Paulo Cafôfo esteve reunido esta manhã com a Cônsul-geral de Portugal, Joana Gaspar. O encontro serviu para o presidente da Câmara Municipal do Funchal se inteirar dos vários constrangimentos que a comunidade madeirense enfrenta em Londres, um dos quais prende-se com a celeridade dos registos que devem ser efectuados por conta da saída do Reino Unido da União Europeia.

Paulo Cafôfo fez-se acompanhar do vereador Bruno Martins e de Miguel Iglésias, bem como de dois emigrantes no Reino Unido, Paulo Gouveia e Zita Silva.

O autarca está preocupado com problemas sociais que a comunidade enfrenta, alguns dos quais resultam da precariedade laboral.

