Paulo Cafôfo não foi convidado para a Conferência das Regiões Periféricas Marítimas na Madeira

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, não foi convidado para a cerimónia de abertura da Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas na Madeira (CRPM) que está a decorrer neste instante no Centro de Congressos da Madeira.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, as entidades regionais imputam a responsabilidade do envio dos convites à própria CRPM, actualmente presidida por Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores. Porém, e tal como já foi noticiado, é o Governo Regional da Madeira que tem tratado de toda a parte logística desta reunião.

O encontro reúne os mais alto-representantes de cerca de 160 regiões de 25 Estados da União Europeia e de alguns países limítrofes. Na Madeira, estão ainda vários directores e representantes da Comissão Europeia e deputados ao Parlamento Europeu.

