Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, felicitou o Nacional por ter voltado à I Liga.

“O Nacional, com todo o mérito, consegue voltar à I Liga. Muitos parabéns!!! É uma enorme satisfação. Os verdadeiros madeirenses são aqueles que estão felizes, quando as vitórias de uns são as vitórias de todos. Este é o caso. Viva a Madeira!”, escreveu na sua página de Facebook.