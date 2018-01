Paulo Cafôfo é arguido no caso da queda da árvore no Monte

O presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, a vereadora do Ambiente, Idalina Perestrelo, e um funcionário da autarquia foram constituídos arguidos no âmbito do inquérito à queda da árvore no Monte.

A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso na edição ‘on-line’.

Recorde-se que a árvore, um carvalho, caiu a 15 de Agosto de 2017 no Largo da Fonte sobre a multidão que esperava pela procissão da Nossa Senhora do Monte. A queda da árvore provocou a morte a 13 pessoas e feriu perto de 50.