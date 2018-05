Paulo Cafôfo desejou felicidades ao novo Comandante Regional da PSP

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente, esta manhã, na cerimónia de tomada de posse do novo Comandante Regional da Polícia de Segurança Pública, Luís Simões. A cerimónia contou igualmente com a presença do Director Nacional da PSP, Superintendente-Chefe Luís Farinha, e do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Paulo Cafôfo desejou, na ocasião, as maiores felicidades ao novo Comandante da PSP Madeira no exercício das suas funções, destacando o excelente relacionamento que tem sido mantido entre a Polícia de Segurança Pública e a CMF ao longo dos últimos anos, e onde se destacam, recentemente, o projecto ‘Sistema de Contactos para Idosos com as Forças de Segurança’, que foi um dos vencedores da 1.ª edição do Orçamento Participativo Portugal, a operação ‘Comércio Seguro’, dirigida ao comércio local, e as operações de fiscalização conjuntas desencadeadas no Mercado dos Lavradores.

“São excelentes exemplos daquele que deve ser o relacionamento entre instituições, em nome do superior serviço público, e esta é certamente uma parceria que continuaremos a promover de parte a parte”, enalteceu Paulo Cafôfo.