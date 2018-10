Paulo Cafôfo defendeu aposta na Saúde no 8.º Congresso Internacional da APEGEL

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente, esta manhã, na Sessão de Abertura do 8.º Congresso Internacional da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança (APEGEL) subordinado ao tema ‘Liderança e Segurança nos Cuidados’ que é discutido hoje e amanhã no Hotel Meliá Madeira Mare Resort & SPA.

Criada formalmente em Maio de 2009, a APEGEL tem por objectivo a promoção, reflexão e intervenção na área da gestão dos serviços de enfermagem, de forma a maximizar a qualidade da prestação dos cuidados de enfermagem aos indivíduos, famílias e comunidades, entre outros.

Paulo Cafôfo destacou, na ocasião, a importância de um Sistema Regional de Saúde que seja mais sólido e que dê mais garantias, valorizando os profissionais e colocando as necessidades dos utentes como uma prioridade estratégica na governação da Região.

O tradicional Madeira de Honra, foi realizado ao fim do dia de ontem, nos Paços do Concelho para os congressistas que se deslocaram ao Funchal, num momento simbólico que contou com a presença do Vice-Presidente da Autarquia, Miguel Silva Gouveia, e do Vereador João Pedro Vieira.