Paulo Cafôfo com agenda muito preenchida na deslocação à capital do Reino Unido

Começou esta tarde uma visita de quatro dias do presidente da Câmara Municipal do Funchal a Londres. Esta deslocação de Paulo Cafôfo, que se faz acompanhar do vereador Bruno Martins, e de uma comitiva de alguns empresários da Região, iniciou-se com uma recepção por parte de Carlos Castro, Mayor da cidade de Crawley, localidade sul da capital londrina, e onde se estima que residam sete mil madeirenses. Já ao início da noite a comitiva de 20 elementos jantou com emigrantes radicados em Londres e que estão a colaborar com a Empresa Diário de Notícias nesta visita.

Amanhã, o presidente da Câmara do Funchal tem uma agenda muito preenchida, começando logo pela manhã com uma visita ao Consulado Geral, seguindo-se uma visita a Lambeth e um encontro com a AICEP. À noite, participa num jantar com empresários.

A deslocação de Paulo Cafôfo termina no próximo domingo.