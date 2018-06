Paulo Cafôfo abriu altares de São João que duram até domingo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, abriu esta tarde, ao lado do executivo municipal, a edição 2018 dos Altares de São João, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que decorre até ao próximo domingo, dia 24 de Junho, com animação diária das 16 às 22 horas na freguesia da Sé, nomeadamente na Travessa dos Reis, Rua da Conceição, Rua da Figueira Preta, Rua do Frigorífico, Rua da Cooperativa Agrícola e Praça do Carmo.

Para a edição deste ano, a animação foi reforçada com performances artísticas de rua e a presença de vários grupos folclóricos, para além da habitual presença de tunas, grupos de fados e marchas populares. A aposta passará, igualmente, pela itinerância das animações de rua pelos diversos estabelecimentos comerciais.

Integram o cartaz deste ano a Banda Municipal do Funchal, a Associação Geringonça, o Grupo de Folclore da Boa Nova, o Grupo de Folclore Monte Verde, a Tuna D’Elas, os Amantes do Fado, o Brinquinho de Santo António, a Banda D’Além, a Associação Olho-te, a Music Link Electro Band e o grupo de animação Teatro Bolo do Caco.

Paulo Cafôfo destacou, na oportunidade, “o aumento de lojistas e comerciantes que participam connosco neste evento, e que serão cerca de 20 este ano, sendo que a maioria deles construiu o seu próprio altar dentro do estabelecimento ou nas imediações. Para a Câmara Municipal do Funchal, este é um excelente sinal da vitalidade do evento e da maneira como conseguimos aliar a importância de manter a tradição e de valorizar a nossa cultura, estimulando, igualmente a nossa economia local.”

“Durante estes dias, haverá muita animação de rua, com marchas populares, música tradicional, fado e folclore, pelo que convidamos toda a população a festejar também o São João, tal como as pessoas daqui sempre fizeram questão de fazer, preservando este costume desde há muitos anos”, concluiu o Presidente.