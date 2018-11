Paulino Ascensão defende tarifa única

E vão quatro reacções políticas à manchete do DIÁRIO, na qual é veiculado que o Governo Regional prepara uma autêntica revolução no tarifário dos transportes públicos. Paullino Ascensão, do Bloco de Esquerda, é o rosto dos ‘bloquistas’ na Região e não esconde ter ficado “satisfeito” com a intenção do Governo de Miguel Albuquerque, no entanto entende que “deveria haver uma tarifa única para toda a ilha”.

Na prática Ascensão reclama que os “30 euros para andar nos transportes no Funchal e os 40 euros para utilizar as carreiras fora do concelho do Funchal cria desigualdades”. Por isso mesmo, acrescenta aquilo que considera mais equitativo: “Entendemos que deveria ser aplicado um preço único, que fosse os tais 30 euros, seria muito mais simpático para todos”.

O Coordenador regional do BE recorda que o seu partido tem vindo a defender a igualdade social, sublinhando que o exemplo aplicado em Lisboa pelo Governo da República, uma proposta que o seu partido suporta na Assembleia da República.