Paulino Ascenção diz que a frota da Horários do Funchal está “obsoleta”

A frota da Horários do Funchal está “obsoleta” e regista em média 20,4 anos de antiguidade, quando 16 anos é a idade máxima permitida para os autocarros circularem em alguns países da UE e também para os afectos aos transportes escolares em Portugal. A denúncia parte do BE Madeira para mostrar “o grau de desinvestimento do governo regional nos transportes públicos, naquilo que são necessidades básicas da população.

Paulino Ascenção considera que há uma inversão de prioridades. “Não há dinheiro para aquilo que é fundamental como a saúde e os transportes públicos, mas para o que não é prioritário, como certas vias rápidas, ou os milhões deitados ao mar, ou para as sociedades de desenvolvimento, há sempre dinheiro”, refere, acusando Miguel Albuquerque de ter pressa em adquirir autocarros novos para mostrar na campanha eleitoral, considerando “uma lógica partidária acima do serviço público”.

O deputado diz que a Horários do Funchal vai endividar-se, vai antecipar as receitas futuras das indemnizações compensatórias que o governo se compromete a pagar pela realização do serviço público de transportes, para investir na renovação da frota. Dinheiro que se destina a financiar a actividade corrente, os gastos operacionais da actividade normal e não se destinam a investimentos. “Significa que vai ficar endividada, subcapitalizada e em algum momento no futuro terá sérias dificuldades em assegurar a continuidade do serviço público”.

Paulino Ascenção refere a sessão da Assembleia Municipal do Funchal extraordinária, realizada hoje e exigida pelo PSD, “para aprovar a delegação das competências que a Lei atribui ao Município, para que o Governo Regional celebre o contrato de prestação de serviço público de transportes no concelho do Funchal com esta empresa, para a empresa por sua vez ir à banca antecipar as receitas futuras de indemnizações compensatórias e realizar o investimento necessário na renovação da frota”.

“Isto é uma batota, uma engenharia financeira, para fazer um brilharete na campanha eleitoral e quem vier a seguir que resolva o problema, que pague as dívidas”, acusa Paulino Ascenção, certo de que a empresa vai ter dificuldades no futuro em manter a actividade normal e ao mesmo tempo cumprir com os encargos da divida que vai agora contrair.

Ebntende que o governo deveria “injectar dinheiro na empresa, reforçar os seus capitais próprios para esta ter capacidade de investimento sem comprometer o equilíbrio financeiro futuro”.