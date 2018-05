Paulino Ascenção acusa Albuquerque de “perseguições” na função pública

O líder do BE esteve, hoje, á porta da Quinta Vigia, para denunciar o que considera serem perseguições do presidente do governo regional aos funcionários públicos que não o apoiam.

“Os funcionários públicos têm sido convocados pelo presidente do governo regional para aquilo que são manobras de condicionamento da sua actuação, enquanto funcionários da administração pública. Para quem tanto acusa o governo central de ter uma estratégia partidária, isto mostra que quem sobrepõe o interesse partidário ao interesse público é Miguel Albuquerque”, acusa Paulino Ascenção.

O líder do BE diz que os funcionários são convocados para iniciativas para ver “quem comparece e quem não comparece”.

“Há uma série de perseguições, a administração pública funciona como uma espécie de seita. Quem apoia Miguel Albuquerque é promovido nos concursos e na ocupação dos lugares de decisão, e quem não se integra nessa lógica é colocado na prateleira”, afirma.