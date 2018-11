Paul da Serra recebe amanhã primeira acção do projecto ‘plantar o Futuro’

A Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, e o Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, marcarão presença, amanhã, dia 6 de Novembro, na primeira acção do projecto ‘Plantar o Futuro’, que decorrerá na zona da Relva Negra, no Paul da Serra, a partir das 10h30 com a participação de 53 alunos do 11.º ano da Escola Básica e Secundária da Calheta.

O programa criado pelo GR visa, no âmbito da sensibilização e formação ambiental, e de participação pública, a recuperação da natureza, assim como, a recuperação florestal e respectiva biodiversidade de áreas degradadas, nomeadamente as áreas afectadas pelos incêndios. O projecto pretende ampliar a área de floresta nativa e um incremento do conhecimento, da consciencialização e consequente responsabilização individual ao nível do Património Natural da RAM e sua salvaguarda, além de fortalecer o movimento de cidadania activa.

Este programa é dinamizado pela Secretaria Regional de Educação (SRE), tendo como parceiro a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.

O projecto baseia-se em acções de plantação, todas as terças e sextas-feiras de Novembro a Março (excluindo o período de férias), envolvendo 1889 alunos das 84 turmas que frequentam o 11.º ano de escolaridade nas 15 escolas da Região Autónoma da Madeira com este nível de ensino.

Estas acções abrangem quatro zonas distintas da RAM, em áreas de gestão pública, a saber:

- quatro dias no Paul da Serra (zona da Relva Negra);

- 31 dias nas Serras de Santo António (Chão das Galinhas);

- um dia no Porto Santo;

- um dia em Santana (Achada do Teixeira).

Refira-se que todos os alunos vão receber material divulgativo associado ao projecto ‘Plantar o Futuro’ produzido pela SRE e apoiado pelo Centro Comercial La Vie.

O IFCN, IP-RAM tem a responsabilidade de ceder as plantas e o material necessário para as acções de plantação e de dinamizar a acção de sensibilização e educação ambiental inerente a cada ação.

As diversas etapas do projecto envolvem elementos da Divisão da Formação e Comunicação, da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos, elementos do Corpo de Vigilantes da Natureza e elementos do Corpo de Polícia Florestal.