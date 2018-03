Passatempo de fotografia e vídeo assinala Dia Internacional das Florestas

No âmbito das comemorações do ‘Dia Internacional das Florestas’, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza promove até à próxima Sexta-feira, dia 9 de Março, um passatempo de fotografia e vídeo, sob a temática ‘A Floresta, fonte de vida!’.

Este passatempo tem como objetivo dar a conhecer e sensibilizar para a importância da preservação da floresta Laurissilva, a floresta nativa da Madeira, que é Património Mundial Natural da UNESCO desde Dezembro de 1999.

Podem participar todos os interessados, desde que maiores de 16 anos e residentes na Região Autónoma da Madeira, que não integrem o júri, nem sejam fotógrafos profissionais. As inscrições deverão ser feitas até à próxima Sexta-feira, dia 9 de Março, podendo as mesmas ser formalizadas no Núcleo dos Dragoeiros (nas Neves, São Gonçalo) ou através do e-mail info.ifcn@madeira.gov.pt. A ficha de inscrição está disponível no site do IFCN.

No que respeita às fotografias, os participantes poderão apresentar no máximo 3 trabalhos, impressos em papel fotográfico brilhante e a cores. A dimensão máxima do suporte deverá ser 21cm x 29,7cm (A4) e a dimensão máxima da imagem deverá ser 18cm x 26,7cm ficando uma margem branca de 1,5cm. Os trabalhos deverão ser entregues até às 14h do dia 16 de Março, no já referido Núcleo dos Dragoeiros. Dos critérios de avaliação fazem parte a adequação ao objectivo e tema do passatempo, a qualidade técnica dos conteúdos, bem como a originalidade e criatividade. Serão distinguidos os três melhores trabalhos.

Os melhores trabalhos seleccionadas pelo júri serão expostos ao público entre 21 de Março e 2 Abril, no Madeira Shopping, local onde se realizará a entrega de prémios, precisamente no Dia Internacional das Florestas, 21 de Março, por volta das 16h30.

Ainda no âmbito das comemorações alusivas do ‘Dia Internacional das Florestas’, o IFCN tem preparadas várias ações de plantação e recuperação de habitats que deverão acontecer ao longo de todo o mês de Março, pese embora os condicionalismos que o mau tempo que tem assolado a Madeira tem vindo a impor. O objectivo passa por concretizar uma mega plantação, totalizando mais de 2.000 árvores. Nestas acções o IFCN contará com a colaboração de todas as escolas da Região, bem como de muitas associações, empresas e outras entidades.