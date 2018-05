Partido Unidos dos Reformados e Pensionistas quer ferry todo o ano e ligado a mais portos

O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas – Madeira discorda da opção do Governo Regional na questão do ferry e defende publicamente um serviço de ligação marítima de passageiros para os doze meses do ano, com ligação a mais destinos. Entre as críticas ao executivo, está a de não ter contactado empresas internacionais dando conta do lançamento do concurso para a ligação da Madeira ao continente numa linha ferry.

“Como se admite que um concurso publico, se transforme num ‘ajuste directo’, como é possível, um governo cozinhar um caderno de encargos, em que empresas como a Acciona Trasmediterránea Ferries, a Adria Ferries, Blueline Ferries, a Bornholmerfærgen, a Brittany Ferries, a Hellenic Mediterranean Ferries, a Naviera Armas, a Red Star Ferries, a Tallink Ferries, a Viking Line Ferries, e muitas outras, não foram contactadas, nem auscultadas, nem sondadas, nem informadas da abertura deste concurso”, questiona José Edgar Silva.

Em comunicado enviado à redacção, o partido promete no seu programa de governo em 2019 promover mudanças na gestão e administração dos portos da Região, assim como, “o interesse público, defendido, até a exaustão, nesta matéria do ferry, que se quer contínuo, e nos doze meses de cada ano, com ligações a todos os portos europeus, e das ilhas da Macaronésia, tornando assim em matéria de sustentabilidade, uma linha capaz de gerar riqueza e de tornar a Madeira e o Porto Santo numa placa giratória do negócio marítimo e no turismo de lazer com cruzeiros acessíveis a todos os madeirenses”.