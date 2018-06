Parta ‘À Descoberta da Empatia’ amanhã na Casa da Luz

Amanhã, pelas 15 horas, no Museu da Electricidade Casa da Luz, servirá de palco para as actuações de 100 alunos de diversas escolas da região no âmbito do projecto ‘À Descoberta da Empatia’.

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, promoveu, no presente ano lectivo, o projecto ‘À Descoberta da Empatia’, com o objectivo de desenvolver competências socioemocionais e reforçar a articulação entre a escola e a família.

A iniciativa foi desenvolvida na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Galeão, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Lombo Segundo, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Tanque (Monte) e no Externato da Apresentação de Maria, com a colaboração do Departamento de Psicologia da Universidade da Madeira.

No seguimento, e na decorrência da realização de uma das sessões do projecto, intitulada ‘Criar Laços’, surgiu a intenção de se estender esses laços à comunidade, como uma forma de reforço da partilha e envolvimento.

Esta actividade foi dinamizada mediante a colocação de frases inspiradoras e motivacionais, escritas pelos alunos, em locais e espaços exteriores, com grande visibilidade, com o intuito de transpor os muros da escola através do amor, da gratidão e da alegria.

Assim, a iniciativa de amanhã contará com a presença do secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, e dos diversos parceiros que ao longo da actividade construíram e reforçaram laços na comunidade.

Seguidamente, decorrerá a abertura oficial da exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, que ficará patente ao público até ao dia 22 de Junho.