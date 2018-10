Parlamento Regional implementa língua gestual na transmissão online de plenários e debates

A Assembleia Legislativa da Madeira vai implementar a tradução simultânea em língua gestual portuguesa online, das sessões solenes e comemorativas, bem como dos debates mensais com o Governo Regional.

A primeira emissão com tradução simultânea terá lugar no próximo dia 30 de Outubro, no debate mensal com o Governo Regional, após terem sido reunidas todas as condições técnicas, materiais e humanas para este efeito, melhorando assim a acessibilidade da informação a todas as faixas da população.

A medida surge numa perspectiva de abertura do Parlamento a todos os cidadãos, de forma a garantir a igualdade de acesso e o exercício do direito à informação e participação na actividade das instituições democráticas.

Os plenários online da Assembleia podem ser acompanhados no site deste órgão legislativo, em http://www.alram.pt/plenario-online.html.