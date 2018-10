Parlamento Europeu debate zonas francas da UE

A comissão especial do Parlamento Europeu (PE) sobre os crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais (TAX3) realiza amanhã (18 de Outubro), em Bruxelas, uma audição sobre os vistos gold, as zonas francas e as empresas de fachada na União Europeia.

Na audição, que decorrerá, entre as 13h às 16h30, serão apresentados três estudos encomendados pela comissão especial TAX3 sobre: ‘Cidadania e residência através de regimes de investimento na UE: ponto da situação e impactos’; ‘Riscos de branqueamento de capitais e de evasão fiscal nos portos francos e nos entrepostos aduaneiros’; ‘Uma panorâmica das empresas de fachada na UE’.

O assunto é de especial interesse para a Madeira que alberga a única zona franca do país.