Parceiros do projecto MIMAR reunidos na Madeira

A Madeira foi palco, nos últimos dias (28 e 29 de Maio), da segunda reunião dos parceiros do projecto MIMAR - Seguimento, controlo e mitigação de proliferações de organismos marinhos associados a perturbações humanas e alterações climáticas na Macaronésia.

A reunião -- organizada pela Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), conjuntamente com a Secretaria Regional do Ambiente, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) -- decorreu no Observatório Oceânico da Madeira, no Madeira Tecnopolo, e contou com a presença da Directora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, Paula Menezes, e de Rui Caldeira, Director do Observatório Oceânico da Madeira.

O projecto MIMAR é cofinanciado pelo programa INTERREG MAC 2014-2020 e conta com um orçamento total de 2,2 milhões de euros. Integra um consórcio de 9 entidades de 2 arquipélagos da Macaronésia (Madeira e Canárias) e envolve os países terceiros Cabo Verde, Senegal e Mauritânia. A ARDITI participa no MIMAR como parceira, conjuntamente, a nível regional, com a DROTA e a Universidade da Madeira.

Nesta reunião, os parceiros fizeram um balanço exaustivo das actividades realizadas até ao momento e planearam as próximas etapas do projecto para poderem cumprir, com êxito, todos os objectivos propostos.

Concretamente, visa alcançar três objectivos específicos: a) Melhorar o conhecimento sobre as espécies exóticas que chegam aos portos da região macaronésica e os seus vectores de entrada, desenvolvendo protocolos ou mecanismos para a sua prevenção e controlo; b) Identificar as espécies capazes de desenvolver aflorações de microalgas tóxicas, assim como os factores que as desencadeiam, propondo mecanismos de controlo, vigilância e coordenação entre as administrações competentes em cada região; c) Conhecer as alterações nos habitats e nas comunidades bentónicas originadas pelas actividades humanas ou pelas alterações climáticas, identificando as áreas de resiliência e os serviços de ecossistemas afectados e

desenvolvendo mecanismos de mitigação.