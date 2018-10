“Para quando o retomar das obras na Ribeira de Santa Luzia, da Ponte Nova?”, questiona o NÓS, Cidadãos!

Numa nota de imprensa enviada à redacção, o NÓS, Cidadãos! reagiu à “obra suspensa que envergonha os cidadãos” e pergunta “para quando o retomar das obras na Ribeira de Santa Luzia, da Ponte Nova”.

“É um facto comprovado que o órgão executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) decidiu embargar a obra a cargo do Governo Regional, na Ribeira de Santa Luzia, a famosa Ponte Nova, a 11 de Maio de 2017, ou seja, há mais de 1 ano e 4 meses, para analisar se o projecto prejudicava os seus elementos patrimoniais”, diz.

Além disso, refere que “a Câmara do Funchal decidiu, por unanimidade, a abertura do procedimento de classificação de três pontes como Imóveis de Interesse Municipal: a Ponte Nova, a Ponte D. Manuel (na ribeira de Santa Luzia) e a Ponte São Pedro e São Paulo (na ribeira de São João), numa altura em que decorriam obras de correcção e consolidação nas ribeiras, sob a responsabilidade do Governo Regional e que estas previam – o que acabou por acontecer pelo menos num caso – a demolição de pontes”.

“É um facto que o embargo da obra citada trouxe prejuízos e transtornos diversos para os comerciantes da zona, para os automobilistas que diariamente circulam nas ruas 5 de Outubro e 31 de Janeiro, e em particular para os moradores daquela área mas também para a população em geral”, acrescenta ainda.

É também um facto, continua o NÓS, Cidadãos!, que” com prejuízo claro para os cidadãos que vivem, visitam e circulam na cidade do Funchal, as obras da Ponte Nova continuam estagnadas e abandonadas há mais de 500 dias, e que durante todo este tempo as instituições responsáveis públicas não cooperaram, desbarataram dinheiros públicos, não olharam para interesse público, ou seja, não zelaram pelo BEM COMUM!”, refere.

“Perante todo este jogo/novela político-partidária – que já dura tempo demais e que desvia/distrai os políticos que exercem cargos públicos (e com responsabilidades) da sua autêntica função que é resolverem os problemas dos cidadãos – o NÓS, Cidadãos! pergunta “para quando o retomar das obras na Ribeira de Santa Luzia, da Ponte Nova” e “qual o custo efectivo para o erário público deste embargo/paralisação e abandono das obras e que ainda hoje permanece? Quem pagará o acréscimo ao que estava inicialmente orçamentado”.

“É hora de agir, de construir. Para NÓS, Cidadãos! já chega de diferendos/ “embirrações” entre quem está no poder, quer manter-se no poder e muitas vezes (e infelizmente) se esquece de como exercer bem o poder”, sustenta.