Painel debate actualidade na perspectiva da salvação

Realiza-se hoje pelas 18 horas no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a tertúlia ‘Precisamos ser salvos?’, momento que será também de apresentação da obra ‘A Crónica de El-Rei D. Sebastião’, uma edição da Imprensa Académica da autoria de Miguel Pereira (1584), coordenada por António Brehm, com os comentários e notas de Cristina Trindade e de Rui Carita e o prefácio de Guilherme d’Oliveira Martins. A conversa será centrada na actualidade.

São convidados o jornalista Nicolau Fernandez, o comentador Nuno Morna, o historiador Nelson Veríssimo, o padre Martins Júnior e a bióloga Violante Saramago Matos, um painel de diferentes quadrantes para uma abordagem ao presente, à realidade madeirense tendo em conta o contexto pré-eleitoral e a comemoração dos 600 anos da Madeira e Porto Santo. Por outro lado, ‘Precisamos ser salvos?’ vai abordar também a salvação em outros aspectos da vida, da psicologia à religião, passando pela cultural. A moderação é de Andreia Micaela Nascimento.

O tema, assim como a diversidade de convidados deverão proporcionar uma conversa alargada e com diferentes pontos de vista, um convite ao público para participar num debate que lhe será alargado. A entrada é livre e será feita pela Rua dos Ferreiros.