Pai Natal chega sábado ao Fórum Madeira

O Pai Natal chega este sábado ao Fórum Madeira. O momento mais aguardado pelas crianças acontece às 12 horas, dando assim início às festividades natalícias programadas pelo Fórum Madeira, gerido pela Multi Portugal.

O velho de barbas brancas vai chegar ao centro acompanhada pela Mãe Natal, duendes e a mascote da Multi Portugal, o Gui, presenteando as crianças com a história deste ano do Livro do Gui.

A anteceder a chegada do Pai Natal, haverá animação na Praça Central, às 10h30 pela mão da Vanusca e as Amigas da Pequenada, o Gui e o Palhaço Axe.

Devido à necessidade de sensibilizar os mais novos para a importância da fauna e da flora, bem como do respeito pelo ambiente, este ano o Gui e os amigos vão acampar e descobrir tudo o que acontece quando a natureza se torna a nossa casa. Uma lição que promete conquistar miúdos e graúdos, no Fórum Madeira.

O Pai Nata rumará depois até à sua casa, no Piso 0, altura em que as crianças poderão cumprimentá-lo.

Até ao final de Dezembro, estraão disponíveis no shopping várias actividades lúdicas, como o escorrega com o Gui, numa gigante plataforma que percorre a entrada no Forum, o Mini Comboio, junto à casa do Pai Natal e ainda a acção de Realidade Virtual da Lime9, onde os mais novos vão conhecer a história de uma fada que perdeu as asas na floresta e que pede ajuda às crianças para as encontrar.