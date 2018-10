Padre Victor de Sousa é o novo pároco do Monte

Segundo uma nota enviada há pouco às redacções, por decreto do dia 21 de Outubro, D. António Carrilho, Bispo do Funchal, procedeu a algumas alterações, nomeadamente no que se refere à paróquia do Monte. Neste sentido, o Cónego Vítor dos Reis Franco Gomes, foi dispensado de Administrador Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Monte, tendo sido nomeado pároco o Padre Victor Manuel Baeta de Sousa. Para assumir este cargo, o padre Victor de Sousa foi dispensado de Assistente – Adjunto da Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Madeira, cargo para o qual foi nomeado o Padre Hélder Reinaldo Abreu Gonçalves.

“Os sacerdotes, cujas nomeações se publicam, conservam as faculdades canónicas dos respectivos ministérios, até à tomada de posse dos seus sucessores, mantendo também os outros ofícios confiados por anteriores nomeações. A Diocese agradece a disponibilidade e o espírito de serviço eclesial dos sacerdotes agora nomeados e a atitude de fé, confiança e cooperação das comunidades a que se encontram ligados”, acrescenta ainda a nota.