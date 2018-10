Padre José Luís Rodrigues cria espaço de debate denominado ‘O Átrio da Paz’

A igreja paroquial de S. José, localizada na Estrada Dr. João Abel de Freitas, vai acolher um espaço de debate denominado ‘O Átrio da Paz’, uma iniciativa do padre José Luís Rodrigues.

As primeiras iniciativas já se encontram agendadas. A primeira acontece já no próximo Domingo, 28 de Outubro, às 18h30. Segundo o padre, o objectivo é que se “celebre a Palavra na Eucaristia, com música clássica e literatura”. “Consistirá no seguinte: proclamação das passagens bíblicas do respectivo Domingo, partilha e diálogo inspirado na Palavra, momentos de música clássica e proclamação de um poema, passagem de um livro ou apresentação de livro ou documento que esteja na ordem do dia. Todos estão convidados para este Banquete da Palavra”, explica, acrescentando que, quando possível, vai convidar alguém ligado ao mundo das artes para partilhar a sua inquietação e alertar para o sentido do religioso no seu âmbito artístico.

A segunda iniciativa está marcada para 16 de Novembro, pelas 20 horas e contará com o jornalista da TSF-Madeira Nicolau Fernandez. O mote do debate será a problemática dos refugiados, particularmente, o regresso à Madeira dos luso-descendentes da Venezuela. Esta iniciativa deverá repetir-se todos os meses, sempre na terceira sexta-feira de cada mês, na forma de conferência ou debate sobre “um tema que faça parte do pulsar dos Sinais dos tempos que correm no momento”.