‘Os Verdes’ condenam intervenção no cordão dunar da praia do Porto Santo

O Partido Ecologista ‘Os Verdes’ emitiu hoje uma nota de imprensa onde condena a intervenção que está a ser efectuada no cordão dunar da praia do Porto Santo.

“Depois das tempestades marítimas que afectaram fortemente o cordão dunar da praia de Porto Santo, arrastando para o mar uma parte substancial das areias da praia e da duna primária, o que resta deste cordão dunar está agora a ser ameaçado por uma intervenção desastrosa, da autoria, de acordo com fontes locais, de um grupo hoteleiro da ilha”, refere.

Nesse sentido, ‘Os Verdes’, “alertados por ecologistas locais, condenam veementemente este crime ambiental e exige a sua paragem imediata”.

O partido adianta, ainda, que vai exigir “explicações à tutela do Ambiente, através do Grupo Parlamentar da CDU na Assembleia Regional da Madeira”.

“A praia precisa de recarga de areia, mas esta não pode ser feita à custa do cordão dunar que carece, ele próprio, de uma intervenção, através da colocação de estruturas de retenção de inertes, para restabelecimento da duna primária”, conclui a nota de imprensa.