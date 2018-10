“Os emigrantes não precisam de pedir licença para regressar”

Os emigrantes luso-venezuelanos devem ser vistos pela comunidade madeirense “não como uma ameaça mas uma oportunidade” para dinamizar o investimento, economia regional e o emprego, com “criatividade e inovação”. Devem ser tratados com os mesmos direitos e os mesmos deveres, porque “são madeirenses por direito próprio e não precisam de pedir permissão para regressar à sua terra”.

Rui Barreto, líder do CDS-PP Madeira, falava durante um encontro no Funchal que reuniu cerca de 30 luso-descendentes, para com eles abordar o regresso à Região, as dificuldades e oportunidades de integração, num processo forçado pela situação de crise económica e social em que mergulha a Venezuela.

“Ouvi hoje cerca de três dezenas de luso-descendentes e aquilo que constatei foi que muitos deles não perguntaram o que é que o Estado tem para lhes oferecer mas quais as ferramentas que disponibiliza para que possam trabalhar, investir, ajudar a Madeira e a economia a criar emprego e riqueza”, salientou Rui Barreto.

Este encontro serviu também para o líder do CDS- PP recolher informações para o debate potestativo que o seu partido leva ao Parlamento madeirense, na próxima quarta-feira, precisamente para reflectir sobre o agravamento da situação económica e humanitária naquele país e o impacto social que tem causado na enorme comunidade portuguesa que é maioritariamente de origem madeirense.

“Temos o dever de receber esses madeirenses porque deram tudo pela sua terra”, diz Rui Barreto. “É nosso dever ajudar e integrá-los naquilo que devemos aceitar como uma oportunidade para repensarmos a nossa terra”.

Rui Barreto lembra que o potencial dos emigrantes que regressam está ligado às áreas da medicina, arquitectura, advocacia, economia e agricultura.