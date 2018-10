Orquestra de Bandolins da Madeira regressa, esta quarta-feira ao Centro de Congressos da Madeira

Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira

A Orquestra regressa com os seus concertos semanais no Centro de Congressos da Madeira (Casino).

Dirigida pelo Maestro André Martins, a orquestra é composta por 27 executantes com idades compreendidas entre os 12 e os 40 anos, e o seu repertório é constituído por peças musicais clássicas de compositores como Kètèlbey, Vivaldi, Ponchieli, Strauss, entre outros.

O concerto inicia às 21 horas, tendo a duração aproximada de 60 minutos. A abertura das portas ocorre a partir das 20 horas, e o bilhete tem um custo unitário de 20 euros.

Insígnia Autonómica de Distinção ao professor doutor, Stenn Lennquist

Amanhã, pelas 12 horas, será agraciado com a Insígnia Autonómica de Distinção ao professor doutor, Stenn Lennquist. A cerimónia irá decorrer na Quinta Vigia e conta com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes.

Assinatura de acordos de cooperação entre o Governo Regional e a Casa do Povo do Curral das Freiras

A Casa do Povo do Curral das Freiras, recebe, esta quarta-feira, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, pelas 15 horas, no âmbito da assinatura de acordos de cooperação entre o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, e a referida casa do povo.

O acordo tem como objectivo atribuir uma comparticipação financeira de destinada à prossecução das atividades desta Instituição Particular de Solidariedade Social, nomeadamente nas valências de Centro de Dia e Centro de Convívio, Lavandaria Social e Apoio Domiciliário.

Exposição “O Triunfo da Cegueira”

O Conselho Coordenador do Projecto Cultural Espaçomar da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco inaugura, amanhã, a exposição – “O Triunfo da Cegueira”, da artista plástica Patrícia Sumares. A artista encontrou na escultura uma forma peculiar de expressar uma inquietação metafísica e espiritual.

Esta exposição é constituída por uma instalação e peças bidimensionais e tridimensionais e fica assim aberta, esta quarta-feira, na galeria Espaçomar e estará patente até meados de dezembro deste ano.

JCP/Madeira aborda precariedade laboral na juventude

A JCP/Madeira realiza amanhã, pelas 17h30, na Avenida Zarco, uma iniciativa política para abordar a problemática da precariedade laboral da juventude, na Região.

Programa da 46ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas

Esta quarta-feira é apresentado, no Casino Park Hotel, o Programa da 46ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas (CRPM). Conferência que conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Entre os dias 18 e 20 de outubro, este Encontro reúne, na Região, os mais altos representantes de cerca de 160 regiões de 25 estados da União Europeia e de alguns países limítrofes, contando com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e do Comissário Europeu, Carlos Moedas .

Última sessão de Vídeo Arte

O terraço do Sé Boutique Hotel apresenta, amanhã, uma sessão que congrega a arte com o vídeo e que convida ao espectador a viajar no mundo da criatividade das curtas a apresentar. Não perca a última sessão do festival de 2018, a partir das 21.30 horas.

Madeira de A a Z

A conferência tem como objectivo levar ao público os textos que foram e estão a ser preparados para o Grande Enciclopédico da Madeira.

Com a periodicidade mensal, as conferências, três por sessão, de diferentes áreas do saber, ligam-se a efemérides ou comemorações nacionais e internacionais, contribuindo para consciencializar o público no que toca às suas tradições e memória histórica.

As conferências pretendem, pela sua regularidade e interesse geral, ser parte do calendário da cidade.