Ordem para retirar abrigos de animais gera indignação no Funchal

Uma publicação do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, publicada ontem no Facebook, está a gerar indignação. Em causa está a mensagem que dizia “Ajude-nos a manter a nossa cidade limpa! Por favor não coloque abrigos para animais na via pública, se realmente gosta de animais opte por adotá-los, nós ajudamos!!”. Já esta manhã, a publicação foi alterada, retirando a primeira parte da mensagem.

A imagem ilustrativa diz respeito a um abrigo que terá sido colocado pelos moradores, no cruzamento das Courelas e que está a ser utilizado por, pelo menos, um cão. Além deste caso, chegaram ao DIÁRIO relatos de que a alimentação que é colocada na zona da Penteada também é retirada do local pela autarquia.

O PAN Madeira foi um dos partidos que já se mostrou indignado com estas declarações da autarquia e apela à população que tome uma posição sobre o assunto. No documento enviado ao departamento de Ambiente da Câmara Municipal, o partido refere que “os animais são alimentados e os espaços em causa são limpos todos os dias pela população, como a vossa própria imagem documenta”.