Orçamento Participativo deste ano canaliza 625 mil euros para a Região

O Orçamento Participativo 2018, que pode ser votado até 30 de Setembro, conta com 625 mil euros para a Região, mais 210 mil euros do que em 2017. E há mais novidades: ao contrário da primeira edição que apenas recebia propostas nas áreas da Justiça e da Administração Interna, em 2018 o leque foi aberto a várias áreas, entre elas Cultura, Saúde, Educação ou Apoio ao Empreendedorismo. No total, para todo o país, são cinco milhões de euros, mais dois milhões do que no ano passado. Quem o lembrou foi Graça Fonseca, secretária de Estado Adjunta da Modernização Administrativa, que está na Madeira para assinar os protocolos dos projectos regionais que venceram o Orçamento Participativo de 2017.

Foram assim formalizados, na manhã desta quinta-feira, dois dos seis projectos mais votados para a Região no ano passado, e que são direccionados para jovens em risco: ‘Prevenir para o Sucesso’, do Serviço Técnico de Formação Profissional da Secretaria Regional de Educação, e ‘Reinserção de Jovens com comportamentos de Risco na Comunidade, do Clube Naval do Seixal pretendem promover hábitos saudáveis e evitar comportamentos de risco entre os jovens.

Alexandre Andrade, presidente do Clube Naval do Seixal, onde a iniciativa já arrancou, revelou que já participaram cerca de 300 crianças e jovens de toda a Região: “Quarenta jovens do concelho do Porto Moniz já usufruiram do projecto. A ideia é que não fosse só a nível concelhio, mas também a nível regional, e mais de 300 crianças e jovens da RAM já usufruíram”.

Já o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, discursou pelo outro projecto vencedor, cujo protocolo também foi hoje assinado: “Melhorar a intervenção junto de 150 jovens com quem este serviço trabalha”. Serviço este, sublinhou o secretário regional, “de inclusão por excelência”, já que possibilita que jovens em risco “recebam acompanhamento e façam a sua formação”.

A edição de 2017 recebia projectos nas áreas da Justiça e da Administração Interna e tinha uma verba de três milhões de euros para todo o país. Das 549 propostas do ano passado, venceram 38 a nível nacional. Destas, as seis da que venceram na Região, contaram com um total de 415 mil euros.

A implementação dos projectos é da responsabilidade das organizações que os elaboraram. Mas a Polícia de Segurança Pública também é parceira e integra os projectos como entidade gestora que assegurará a transferência de verbas para a prossecução dos objectivos firmados em protocolos.

Durante o seu discurso, Graça Fonseca reforçou o pedido de voto de todos para os projectos a concurso este ano (e que serão implementados em 2019). Até 30 de Setembro pode fazê-lo aqui.

A cerimónia de assinatura aconteceu no Salão Nobre do Comando Regional da PSP Madeira.