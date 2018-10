Orçamento do Estado inclui norma que baixa os juros pagos pela Madeira

Outras medidas do Orçamento do Estado que influem nas contas da Madeira

Dado que o Governo Regional manifestou resistência, o PS-M defendeu mesmo que o Governo da República deve em qualquer caso reduzir a taxa de juro o máximo que for possível, pois não faz sentido os madeirenses estarem a pagar mais de encargos “apenas por capricho político do Governo Regional”.

O problema foi sempre o valor da taxa, com a maioria na Madeira a pedir descida até aos 2,3%. Para o PS-M, esta proposta do PSD “é irrealista e demagógica, querendo que o Governo da República reduza a taxa de juro de 3,375% para 2%, quando a proposta do Governo da República permitiria baixar para 3%”.

O PSD e o Governo Regional também pediram o fim da taxa de juro fixa de 3,375%, para um empréstimo de 1,5 mil milhões de euros, no âmbito do PAEF, por esta ter sido calculada em função da taxa de juro a que a República se financiou na altura junto dos credores internacionais, acrescida de um spread de 0,15%. “Estando a República a reduzir a taxa de juro que paga aos credores internacionais, não faz sentido que se mantenha inalterada a taxa de juro que a Região paga à República”, referiram várias vezes os social-democratas, pois às taxas actuais isto representa mais 12 milhões de euros/ano.

Uma decisão em linha com a proposta que o Governo da República já tinha colocado em Maio, aquando da visita do primeiro-ministro à Madeira. Na altura, António Costa mostrou-se disponível para fazer repercutir na dívida que a Madeira contraiu a redução da taxa de juro que a República tem beneficiado, de forma a que a Madeira não tenha de pagar à República mais do que a República paga aos seus credores.

O Orçamento do Estado para 2019 terá uma norma que altera os juros da dívida pagos pela Região, permitindo assim que a Madeira pague a taxa de juro média da República no ano anterior, acrescida de um spread de 0,15%.

Além da alteração dos juros da dívida pagos pela Região, há outras medidas preliminares do Orçamento de Estado 2019 que se prevê terem influência nas contas da Madeira. Depois de um Conselho de Ministros Extraordinário no Sábado, que durou cerca de 11 horas, as negociações sobre a proposta do Orçamento do Estado (OE) 2019 ficaram concluídas e, agora, os últimos acertos serão rematados ao longo desta segunda-feira. Mário Centeno entregará a proposta do OE2019 na Assembleia da República hoje, prazo limite para o fazer. O documento será votado a 29 e 30 de Outubro.

Recorde-se que Centeno afirmou que o objectivo é ter a economia a crescer 2,2% no próximo ano, que quer um défice de 0,2%, o desemprego nos 6,3% e uma redução da dívida pública para 117% do PIB. O Governo de Costa reitera que é um orçamento voltado para a reposição de rendimentos - num ano que é marcado pelas legislativas, europeias e regionais - e já se ouvem várias críticas de outros quadrantes políticos.

- Imposto sobre bebidas para o Serviço Regional de Saúde:

A receita do imposto sobre as bebidas não açucaradas será canalizada para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para os Serviços Regionais de Saúde da Madeira e dos Açores.

Estas bebidas já tinham sofrido aumento de imposto no OE2018, mas agora o Governo avança com a criação de duas novas taxas e uma distinção sobre a quantidade de açúcar. Ou seja, as bebidas com um teor de açúcar inferior a 80 gramas por litro passam a pagar menos do que está actualmente em vigor: 8,22 euros. As a partir desta quantidade de açúcar pagam mais.

Assim:

- bebidas com teor de açúcar inferior a 25 gramas por litro passam a pagar uma taxa de 1 euro por cada 100 litros;

- bebidas com um teor de açúcar entre os 25 e os 50 gramas por litro passam a pagar uma taxa de 6 euros por cada 100 litros;

- bebidas com um teor de açúcar entre os 50 e os 80 gramas passam a pagar uma taxa de oito euros por cada 100 litros;

- bebidas com um teor de açúcar igual ou superior a 80 gramas por litro passam a pagar uma taxa de 20 euros por cada litro. Esta é a única taxa que vê o agravamento de imposto em 2019 (dos actuais 16,69 euros para os tais 20 euros);

As críticas dos vários partidos sobre a falta de investimento público na Saúde, entre outras, acaba por encontrar algum alento com esta medida. António Costa garantiu que o Governo vai continuar a investir no sector (como na Educação e nas infraestruturas) e as alterações ao imposto sobre as bebidas não alcoólicas é uma da aposta em dois sentidos: por um lado aumentar a receita, por outro incentivar ao consumo de bebidas menos açucaradas.

- Novo Hospital

Depois de António Costa prometer a comparticipação de 132 milhões para levantar e equipar o novo Hospital da Madeira, na semana passada fica-se a saber da Resolução do Conselho de Ministros sobre a queda do apoio financeiro do Estado para os 96 milhões. Segundo Diário da República, no Orçamento do Estado para 2019 será inscrita uma verba de 14.062.505,03 euros.