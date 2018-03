Operação ‘Comércio Seguro’ visa apelar para adopção de boas práticas de segurança

Apelar, junto do comércio local, para a adopção de boas práticas de segurança. É este o objectivo da operação ‘Comércio Seguro’, desenvolvida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e com a Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF), que irá decorrer entre segunda-feira, dia 12 de Março, e sexta-feira, 16 de Março.

A iniciativa, que será apresentada, na próxima segunda-feira, dia 12 de Março, pelas 10 horas, na Praça do Município, contará com a presença do presidente da CMF, Paulo Cafôfo, da Presidente da ACIF, Cristina Pedra, e de um representante do Comando Regional da PSP, que vão acompanhar algumas das equipas que farão abordagens porta-a-porta.