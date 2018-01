Operação anual do ferry traria muitos prejuízos

Uma operação anual de uma linha-ferry entre a Madeira e o continente acarretaria elevados prejuízos. A manchete da edição desde primeiro dia do ano 2018 do DIÁRIO revela as 13 empresas que levantaram o caderno de encargos do concurso, mas que não quiseram arriscar o negócio. A Empresa de Navegação Madeirense fala em “elevados prejuízos” e afirma que as as indemnizações compensatórias propostras eram claramente insuficientes.

Naquela que é a primeira edição do novo ano, o DIÁRIO dá-lhe também a conhecer aquelas que são as perspectivas para 2018 com o que vai mudar e o que falta resolver e um vasto conjunto de interrogações. Mas há boas notícias e um calendário da ‘boa vida’ com 136 dias de descanso.

No Dia Mundial da Paz, este ano dedicado ao tema dos Migrantes e Refugiados, o DIÁRIO falou com Paulo Freitas, que revela a sua experiência como voluntário nos campos de refugiados sírios em Lesbos, na Grécia.

Em Casos do Dia, fique a saber que deflagraram mais fogos em Novembro do que em Agosto e em A Fazer, aproveite o Concerto de Ano Novo da Orquestra Clássica da Madeira, hoje em duas sessões, no Teatro Municipal.

Tudo isto para ler, e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO.

Tenha um Feliz Ano Novo!