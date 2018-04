Ondulação na Costa Norte mantém avisos activos

A Capitania do Porto do Funchal prolongou até às 18 horas deste domingo o aviso de agitação marítima forte para a costa norte, recomendando aos proprietários ou armadores das embarcações para que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, tanto a costa norte da Madeira como o Porto Santo estão com aviso amarelo para a ondulação, que poderá atingir os 4 a 5 metros até às 3 horas desta madrugada na costa norte, diminuindo gradualmente para 3 a 3,5 metros nas horas seguintes.

No Porto Santo, o aviso do IPMA está activo entre as seis horas e as nove horas da manhã de segunda-feira.