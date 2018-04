“Onde está o 25 de Abril na vida de cada um?” A pergunta é de Miguel Cardina, orador convidado pela CMF para a sessão de comemoração do 25 de Abril, que aconteceu, na manhã de hoje, na sala de sessões da Assembleia Municipal.

O investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra é alguém nascido após ao 25 de Abril de 1974, de que se assinalam 44 anos, e, por isso, tende a ver a data de uma forma diferente. À velha pergunta de Baptista Bastos “onde estava no 25 de Abril”, que aponta para discursos capazes de provocar fracturas etárias, Miguel Cardina propõe que se questione onde é que o 25 de Abril vive em cada português. Uma perspectiva que olha o acontecimento como “uma marca genética da nossa democracia”. Por isso, os nascidos após a revolução são “herdeiros do 25 de Abril”.

A sessão da CMF durou aproximadamente duas horas e contou com intervenções de todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal, às que se juntaram as de Mário Rodrigues, presidente daquele órgão, e de Paulo Cafôfo, além de, como referido, de Pedro Cardina.