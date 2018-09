Olhar pelo coração

O médico cardiologista João Adriano Sousa e o nutricionista Bruno de Sousa são os convidados da Delegação da Madeira da Fundação Portuguesa de Cardiologia para a iniciativa que amanhã vai comemorar o Dia Mundial do Coração. Às 16 horas, na sede da delegação.

A Delegação está situada no Bairro do Hospital. João Adriano Sousa vai abordar a prevenção secundária das doenças cardiovasculares, nomeadamente após o enfarte do miocárdio. Já Bruno de Sousa vai falar da alimentação como meio de evitar doenças, numa comunicação com o título ‘Prevenir com uma melhor alimentação’.

A par deste evento comemorativo, a Delegação está a preparar as ‘Quintas-Feiras do Coração’ para abordar diversos temas.