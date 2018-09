Oito dias para garantir novo Hospital

É até ao final deste mês que o Governo da República tem de publicar a portaria que inclui a obra no novo hospital da Madeira nos projectos de interesse comum para haver verba no Orçamento do Estado do próximo ano. No PSD, há quem tema o adiamento por mais um ano. O tema faz a manchete da edição do DIÁRIO deste Sábado, para ler na página 5.

Em grande destaque na primeira página, está ainda a venda da Penha d´Águia, marca centenária no Funchal. Saiba mais da página 7.

Na página 2, o Princípe Alberto II do Mónaco, agora Confrade do Vinho Madeira, promete honrar e divulgar o produto madeirense.

A ilha vai andar mesmo nas bocas do mundo, agora por ter sido escolhida como cenário de lançamento das novas câmaras Fujifilm. Para ler na 8.

Destaque ainda para a Cannabis, responsável pela maior parte dos processos de contra-ordenação, notícia para aprofundar na página 3.

Um dia feliz e boas leituras.