Oficina do Empreendedor Agrícola a decorrer em São Vicente

A segunda edição da Oficina do Empreendedor Agrícola decorre até amanhã (dia 10 de Maio), na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, e conta com 25 participantes, que estão desenvolver e aprofundar as suas capacidades e a adquirir competências básicas em gestão e produção agrícola.

Andreia Aguiar, de 36 anos, é farmacêutica e inscreveu-se pelo seu interesse na “valorização do património natural, especialmente as plantas medicinais e aromáticas e tudo o que isso concerne”. Além desta área específica, pretende “aprender mais sobre os conteúdos do programa, como a horticultura, e ter contacto com a realidade da agronomia”. Até ao momento confessa que está a ser “produtivo e a maneira simples e clara como os temas estão a ser abordados é muito importante. É ainda de louvar a componente e capacidade dos formadores em tão pouco tempo falar sobre estes temas. Até ao início desta oficina ainda não conhecia o perfil do empreendedor agrícola e estou conseguir perceber alguns conteúdos que me faltavam até hoje”.

No total, este evento conta com 8 formadores. No primeiro dia José Martino, Engenheiro Agrónomo e CEO da empresa Espaço Visual, traçou o perfil do empreendedor agrícola, os desafios e oportunidades neste sector. Nos restantes dois dias, a Oficina está a receber uma equipa especializada de formadores da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas (SRAP) que irão focar áreas agrícolas específicas.

São três dias intensivos de formação (de 8 a 10 de Maio), com diversos temáticas a serem aprofundadas como a “fertilidade do solo e nutrição das culturas”, “horticultura”, “modos de produção (em protecção integrada e biológica), “pós-colheita e valorização dos produtos”, entre outras.

Este programa de mentoring, capacitação e estímulo do empreendedorismo agrícola, é promovido pelo Governo Regional da Madeira, numa parceria estabelecida entre a Startup Madeira e a SRAP, através da Escola Agrícola da Madeira.