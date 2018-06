‘Oceanário de Lisboa’ visita Câmara de Lobos na próxima semana

O Vaivém Oceanário chega a Câmara de Lobos na próxima segunda-feira, dia 4 de Junho, onde vai celebrar o Dia Mundial dos Oceanos. Até dia 10 de Junho, o projecto de educação ambiental itinerante do Oceanário de Lisboa vai estar na Praça da Autonomia, e convida ao embarque da descoberta do maior ecossistema do planeta, onde há muito por revelar e explorar.

Através de actividades gratuitas, de cariz lúdico e pedagógico, preparadas para escolas, professores e para o público em geral, os participantes terão a oportunidade de explorar a diversidade do oceano e compreender qual o impacto que a alteração dos seus comportamentos pode ter no oceano e, ainda, aprender sugestões práticas para o uso dos recursos marinhos de forma sustentável.

De 4 a 8 de Junho, os alunos, do pré-escolar ao secundário, vão poder explorar o maior ecossistema do planeta, residência de mais de 238 mil espécies marinhas e onde há muito por revelar. Nesta viagem de ida e volta, todos vão aprender que o oceano precisa de nós e como podem ajudar a combater uma das maiores ameaças que o oceano enfrenta: o plástico.

Os professores e educadores, poderão participar na sessão exclusiva de formação, no dia 6 de Junho, onde serão sensibilizados para a problemática do plástico no oceano e onde serão fornecidas ferramentas pedagógicas para usar no contexto de sala de aula.

Nos dias 9 e 10 de Junho, o público em geral está convidado a ‘juntar-se ao movimento’ e a compreender como pode contribuir para a conservação do oceano, através da alteração dos seus comportamentos. Reconhecendo o plástico como uma das maiores ameaças ao oceano, todos vão aprender como podem agir ativamente, através de conselhos práticos para redesenharem a sua relação com o plástico no dia a dia.

O Vaivém Oceanário viaja por Portugal desde 2005 e já visitou mais de 204 municípios de todos os distritos do país, incluindo regiões autónomas, levando a missão do Oceanário de Lisboa a mais de 245 mil participantes.

Eis o programa do Vaivém Oceanário em Câmara de Lobos (Praça da Autonomia)

Escolas

4 de Junho - 14h00 às 17h00

5 a 8 de Junho - 9h30 às 12h30 e 14h00 às 17h00

Workshop para professores e educadores

6 de Junho – 17h30

Público em Geral

9 de Junho - 10h00 às 13h00 e 14h00 às 17h30

10 de Junho – 10h00 às 13h00