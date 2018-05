Obras para construção de sala de sessões na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz começam em Junho

Numa nota de imprensa enviada às redacções, o Governo Regional revela que o concurso para a construção de uma sala de sessões na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz foi assinado ontem pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves.

A obra tem início previsto para a primeira quinzena de Junho e foi adjudicada, à empresa ‘Sales Faria & Andrade – Sociedade de Construções, Lda’, por 42.937,21 euros, a que acresce IVA, ou seja cerca de 50 mil euros no global.

A construção de uma sala de sessões na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz é uma das várias obras, conforme destaca Amílcar Gonçalves, na área da educação que o Governo Regional vai lançar ou já lançou neste ano, com destaque para as novas escolas do Porto Santo e da Ribeira Brava e para o edifício do pré-escolar na Bartolomeu Perestrelo, mas também para obras de recuperação de maior dimensão, como acontecerá nas escolas da Levada ou do Estreito de Câmara de Lobos.

O espaço agora a intervencionar situa-se ao nível do primeiro andar do edifício e é um pátio coberto adjacente. Tem uma área de cerca de 150 metros quadrados. Contudo, por questões de arejamento e iluminação dos compartimentos que confinam com esta zona, nem toda a área será encerrada.

A sala de conferências ficará com cerca de 100 metros quadrados, mais 20 metros quadrados de antecâmara de acesso, prevendo-se que o espaço possa ser ocupado por cerca de 70 pessoas.

A obra é uma velha aspiração da população escolar.