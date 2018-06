Obras no Hospital dos Marmeleiros começam na próxima segunda-feira

O Serviço de Saúde da RAM informa que toda a área do estacionamento do Hospital dos Marmeleiros vai estar condicionada a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de Junho de 2018, devido ao início das obras de reabilitação daquela unidade hospitalar. A obra orçada em cerca de um milhão de euros, inicia-se com a reabilitação exterior e deve estar terminada em fevereiro do próximo ano.

Nesta fase dos trabalhos será feita a recuperação e substituição da cobertura em telha, incluindo a estrutura de suporte e a reposição de impermeabilizações e caleiras, assim como de pintura de todas as fachadas exteriores e a substituição dos vãos de madeira (nas janelas) existentes por vãos de alumínio, de modo a proporcionar não só melhor conforto térmico e acústico, como também maior segurança, dada a altura do edifício, com a colocação de limitadores de abertura.

O Serviço de Saúde da RAM lamenta os constrangimentos causados pelo inicio destas obras, principalmente junto dos utentes, profissionais de saúde e visitantes, mas relembra a importância desta intervenção em prol da segurança e do conforto de todos aqueles que diariamente circulam no Hospital dos Marmeleiros.

Adianta que tudo será feito para minimizar os efeitos causados por esta intervenção.

O SESARAM e a empresa, responsável por esta obra, acordaram a realização de paragens regulares durante os trabalhos reduzindo assim os períodos longos de ruído.

Concluído esta fase dos trabalhos dar-se-á inicio à reabilitação do interior da unidade hospitalar, com uma intervenção mais profunda e directa nas enfermarias e corredores internos.

A apresentação destas diferentes fases da obra, dos seus benefícios e dos eventuais constrangimentos, foi, hoje feita pela Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Maria Tomásia Alves, aos profissionais de saúde no Hospital dos Marmeleiros.