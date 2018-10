Obras no centro de saúde do Porto Santo beneficiam saúde oral e tratamento de doentes renais

SO secretário regional da Saúde, Pedro Ramos esteve hoje no Porto Santo para apresentar o programa regional da saúde oral.

Durante a manhã o governante esteve no lar da Nossa Senhora da Piedade onde apresentou o programa ‘Saúde + 65 anos – Saúde ao longo da vida’. Em declarações ao DIARIO, Pedro Ramos salientou o “orgulho” do Governo Regional num “programa que abrange toda a população, que é pioneiro em Portugal, não só na data do seu início, mas também, na sua extensão para os cuidados primários de saúde”.

A campanha está na estratégia regional para a saúde oral, da responsabilidade de Liliana Vasconcelos, com a participação da higienista Isabel Branco e da medica Dentista, Andreia Pascoa.

O governante com a pasta da saúde voltou a apresentar este programa de saúde oral no Centro de Congressos do Porto Santo, para alunos do ensino básico, cuja sensibilização serviu para os jovens do segundo ciclo terem consciência da importância da prevenção e das medidas que devem ter, de forma a evitar as doenças da cavidade oral.

Obras no Centro de Saúde decorrem em bom ritmo

Pedro Ramos aproveitou a vinda à ilha dourada para visitar as obras que estão a decorrer no centro de saúde local (Dr. Francisco Jardim), onde mostrou o sue agrado por estarem a “decorrer com normalidade”, estando concluídas “em princípio, daqui a 60 dias”.

As obras no exterior do edifício vão permitir o “aumento da capacidade de

instalação para o tratamento de doentes com deficiência renal”, (actualmente um total de 9 doentes), com o aumento de duas boxes, passando a dispor de sete no total, o que vai permitir receber mais doentes. Factor “extremamente importante numa ilha que tem turismo, permitindo a todas as pessoas com problemas renais, maior segurança”, realçou Pedro Ramos que apontou para 2019, a programação de uma serie de obras no interior do centro de saúde da ilha dourada, a fim de melhorar algumas áreas e beneficiar igualmente todos os utentes daquela unidade de saúde.