Obras na Rua do Bom Jesus podem ser retomadas

O governo autorizou que sejam retomados os trabalhos entretanto embargados na Rua do Bom Jesus.

“Face à urgência que se impunha e em nome do interesse público associado à retoma da obra na Rua do Bom Jesus, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura avaliou, com toda a celeridade, o pedido de autorização para trabalhos arqueológicos apresentado pela Câmara Municipal do Funchal – pedido esse que deveria ter entrado na Direção Regional da Cultura com a antecedência mínima de 15 dias relativamente ao início dos trabalhos (cfr. Nº 2 do artº 6 do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (RTA)) – tendo deferido a realização dos trabalhos solicitados, ou seja, a continuidade da intervenção em curso”, refere a tutela em comunicado.

A secretaria tutelada por Paula Cabaço informa que tais trabalhos terão o acompanhamento arqueológico da Direcção Regional da Cultura.

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição de quinta-feira o governo regional mandou parar a obra para salvaguardar bens culturais e arqueológicos, ordem que não foi cumprida de imediato. Só mais tarde é que as obras foram suspensas.