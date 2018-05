Obras na Praça do Município arrancam em Junho e terminam no final do ano

A Praça do Município vai entrar em obras já no próximo mês de Junho. O concurso foi lançado pela autarquia do Funchal, para a primeira fase da obra, no valor de 183 mil euros, devendo estar concluída até ao final do ano. Esta foi uma das deliberações da habitual reunião da Câmara Municipal do Funchal, realizada esta quinta-feira.

De acordo com Bruno Martins, porta-vos da reunião, a intervenção na Praça do Município faz parte das políticas definidas no Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentada da autarquia, onde se integra, também, a Rua Fernão de Ornelas, numa fase posterior.

A obra que arranca em Junho contempla alargamento dos passeios com novos materiais e inclui ainda trabalhos na faixada do edifício da autarquia. A segunda fase do projecto prevê melhorias até à esplanada O Leque e ao Café do Museu, de forma a criar melhores condições para o comércio local e para a restauração.

O vereador destacou ainda os trabalhos que decorrem em cinco escolas, património municipal, desactivadas em função das novas realidades demográficas, que a Câmara Municipal está a recuperar, de forma a dar-lhes uso mais apropriados e de encontro às necessidades da população. Bruno Martins salientou a Escola do Curral dos Romeiros, onde foi instalada a unidade local de protecção civil e um estabelecimento comercial de apoio ao turismo e deu ainda o exemplo da escola da Vaquinha que será, futuramente, um centro de esterilizações para animais de famílias carenciadas ou animais abandonados. Casos de um novo uso para um património autárquico que não tinha uso viável.