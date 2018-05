Obras da Escola Francisco de Freitas Branco concluídas no próximo ano

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que as obras da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, estão adiantadas e a correr dentro do prazo previsto.

“Vamos acabar esta primeira fase no fim deste ano lectivo, até fins de Julho, e a partir de Setembro iniciamos a segunda fase para concluirmos a obra em meados do próximo ano”, afirmou.

O presidente do Governo Regional revelou que este empreendimento “corresponde a uma necessidade das novas gerações do Porto Santo”, sendo um compromisso do Governo Regional que “será integralmente cumprido”.

“A obra está a decorrer sem perturbar as aulas e vamos ter aqui uma magnífica escola”, realçou.

Recorde-se que o investimento ascende a 5,8 milhões de euros.